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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:47

Adem Yavuz modern pazarda çalışmalar tamamlanıyor

Gebze Belediyesi tarafından yapılan Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryerinde pazarda ince işçilik çalışmaları hızla...

Adem Yavuz modern pazarda çalışmalar tamamlanıyor
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Gebze Belediyesi tarafından yapılan Adem Yavuz Kapalı Pazaryeri’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryerinde pazarda ince işçilik çalışmaları hızla sürüyor. Toplam 83 bin 686 metrekare alan üzerine inşa edilen Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri, 5 bin 172 metrekare kapalı pazar alanına sahip. İçerisinde 11 adet dükkan barındıran modern kapalı pazar yeri, sayesinde bölgenin canlılığının sürekliliği sağlanacak.

Vatandaşların hizmete açılmasını merakla beklediği modern kapalı pazar yerinde, elektrik ve mekanik çalışmaları sürüyor. Kaba inşaat çalışmalarının tamamlandığı modern kapalı pazarda ince işçilik çalışmaları da aynı hızla sürüyor. Çevre düzenleme çalışmalarına başlanan kapalı pazar yeri yakın zamanda bölge halkına hizmet verecek. Adem Yavuz Modern Kapalı Pazaryeri dükkanların yanı sıra çok farklı donatılarıyla tam donanımlı bir kompleks işlevi de görecek.
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