KOCAELİ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:59

Ağaçlar yine kitap açacak

10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, İzmit Yürüyüş Yolu’ndaki ağaçların dallarına kitap asılacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kentte düzenlenen renkli etkinlikler başladı. Ağaçlar...

Ağaçlar yine kitap açacak
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10. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, İzmit Yürüyüş Yolu’ndaki ağaçların dallarına kitap asılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kentte düzenlenen renkli etkinlikler başladı. Ağaçlar Kitap Açtı etkinliği de bu etkinliklerden. 4 Mayıs Cuma günü sabah saat 07.30’da İzmit Yürüyüş Yolu’nda ağaçlara kitap asılacak. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde ise yine saat 12.30’da ağaçlara kitap asılacak. Bu yıl ağaçlara 5 bin adet kitap asılacak.

Yaklaşık 80 yıl önce SEKA Kağıt Fabrikası’nın kurulmasıyla kağıtla tanışan Kocaeli, kağıt ile olan irtibatını hiç bir zaman kesmedi. Kocaeli Kitap Fuarı ise kentin kağıtla olan bağında zirveyi ulaştırdı. “Kağıttan Dünyaların Keşfi” mottosuyla kitap fuarcılığına farklı bir bakış açısı sunan Kocaeli Kitap Fuarı bu yıl 29 Nisan Pazar günü düzenlenen “Kitaba Koş” etkinliğiyle başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit merkezdeki Yürüyüş Yolu’nda ağaçlar kitap açacak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ilk kitabı ağaçtan toplamasıyla işe giden vatandaşlar ile okulun yolunu tutan öğrenciler, Yürüyüş Yolu boyunca dizilen binlerce kitabı toplayacak.
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