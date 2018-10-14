AK Parti Milletvekili Işık, köyleri ziyaret etti

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, beraberindeki heyet ile birlikte Kocaeli’nin köylerini ziyaret etti.AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık beraberindeki heyet ile birlikte Kocaeli’nin köylerini gezdi. Ziyaretlerinde vatandaşlar ile...

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, beraberindeki heyet ile birlikte Kocaeli’nin köylerini ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık beraberindeki heyet ile birlikte Kocaeli’nin köylerini gezdi. Ziyaretlerinde vatandaşlar ile yakından ilgilenen Işık, sorunları dinleyerek not aldı. Gün boyu yaptığı ziyaretlerde Işık, Pınarlı, Yağcılar, Avdan, Akıncı, Beylerbeyi, Antaplı, Merkez Erikli, Çerçili, Hediyeli ve Kabaağaç köylerine gitti. Ziyaretlerinde köy kahvelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Işık, esnafı da ziyaret etti. Işık ve beraberindekiler öğle ve akşam yemeğini de yine vatandaşlarla beraber yedi.

Öte yandan Beylerbeyi köyünde bulunan Şehit Binbaşı Yavuz Sonat şehitliğini de ziyaret edildi. Ayrıca ziyaret edilen her köyde günün anısına toplu fotoğraf çekildi.