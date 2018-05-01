AK Partili kadınlar özel öğrencileri ziyaret etti

AK Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş ve yönetimi Özel Atlantis Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.
AK Parti Başiskele Kadın Kolları Başkanı Dilek Karakuş ve yönetimi Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve Avrupa’nın en iyileri arasında gösterilen Özel Atlantis Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Atlantis Rehabilitasyon Merkezi kurucularından Mehmet Ali Kaşka, misafirlere tesis hakkında bilgiler verdi.Başkan Karakuş ve beraberindekiler tesisi gezerek özel çocuklarla yakından ilgilendi.