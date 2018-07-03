Akçaray hattı ferforje parmaklıklarla donatıldı

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete sunulan Akçaray Tramvay hattında, 2 bin 100 metrelik ferforje parmaklık inşa edildi.İzmit’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinde...

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında hizmete sunulan Akçaray Tramvay hattında, 2 bin 100 metrelik ferforje parmaklık inşa edildi.

İzmit’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinde hizmete sunulan Akçaray tramvay hattı, vatandaşlara hızlı ve güvenli bir yolculuk sunuyor. Vatandaşlara hizmet vermeye devam eden Akçaray’da Büyükşehir Belediyesince hat üzerinde ferforje parmaklık imalatı yapıldı. 2 bin 100 metrelik uzunluğa sahip demir parmaklık imalatında, çalışmalar tamamlandı. Yaya geçişlerinin belirli gölgelerden yapılması ve vatandaşların güvenliği açısından parmaklıklar büyük önem taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Akçaray Tramvay hattının hizmete sunulmasından bu yana, hat üzerindeki birçok farklı çalışmasına devam ediyor. Bu kapsamda tramvay hattı üzerinde, yolcuların tramvay araçlarının önüne çıkmaması ve kazaların oluşmaması için güvenlik önlemi olarak parmaklıklar yapıldı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından 14,4 km uzunluğundaki tramvay hattı üzerindeki belirli bölgelere 2 bin 100 metrelik demir parmaklık imalatı inşa edildi.