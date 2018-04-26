KOCAELİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 15:10

Aklınla 1000 Yaşa’da final zamanı

255 öğrencinin kıyasıya yarışacağı Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nın finali, hafta sonu gerçekleştirilecek.

Aklınla 1000 Yaşa'da final zamanı
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255 öğrencinin kıyasıya yarışacağı Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nın finali, hafta sonu gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Bilgievleri’nin 4. sınıf öğrencileri için düzenlediği “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nda finale gelindi. Yapılan ön elemeler sonunca finale kalan öğrenciler internet üzerinden açıklandı. Yarışmanın finali 28 Nisan Cumartesi günü Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşecek. Finalde 255 öğrenci kıyasıya mücadele edecek.

Etkinlikte hızlı bardak, köpük balon, rübik küp ve Burak-Kıvanç illüzyon gösterisi yer alacak. Oyuncu İrfan Kangı’nın sunumuyla gerçekleşecek olan final programında yarışma saat 9.15 başlayacak. Sahne gösterilerinin 13.00’te başlayacağı final programının ödül töreni saat 15.30’da gerçekleşecek.

Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olacak öğrencilerin okullarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeka Oyunları Sınıfı yapılacak. Yarışmada ilk 10 sırada olacak öğrenci ve öğretmenlerine ödüller verilecek.
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