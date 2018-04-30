Aklınla 1000 Yaşa’da finaller nefes kesti

255 öğrencinin kıyasıya mücadele ettiği “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması” finalinde heyecan dolu anlar yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri’nin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardaki 4. sınıf öğrencileri için düzenlediği “Aklınla 1000 Yaşa Zeka Oyunları Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleşen finalde, 255 öğrenci kıyasıya mücadele etti. Ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube Müdürü İmdat Akbaba, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Büyükşehir yöneticileri, eğitmenler, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, "Çocuklarımızın geleceğe hazırlama noktasında son derece faydalı olduğuna inandığımız bir çalışmayı gerçekleştirdik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı geliştirebilmek için onlara destekler vermeye devam edeceğiz. Özellikle velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bütün çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum" dedi.

Play-offlara kalan 10 finalist, aynı anda kendilerine sorulan çeşitli zeka sorularına hızlıca cevap vermeye çalıştı. Önceki bölümlerde elde edilen puanlarla, play-offlarda elde edilen puanların toplamına göre ilk 10 isim açıklandı.

Yarışmada birinci olan Zeynep Turan’a 3 bin TL, ikinci olan Kayra Irmalı’ya 2 bin TL ve üçüncü olan Ebrar Tuana Kuveloğlu’na 1000 TL ödül takdim edildi. İlk 4 ile 10 arasında yer alan öğrencilere 500’er TL mansiyon ödülü takdim edildi. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilerin okullarına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Zeka Oyunları Sınıfı hediye edilecek.