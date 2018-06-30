KOCAELİ:
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30 Haziran 2018 Cumartesi 21:02

Alacak verecek meselesi yüzünden taksiciyi vuran şahıslar tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tabanca ile taksiciyi vuran şahıslar tutuklandı.Olay, 28 Haziran günü İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi otoparkında...

Alacak verecek meselesi yüzünden taksiciyi vuran şahıslar tutuklandı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tabanca ile taksiciyi vuran şahıslar tutuklandı.

Olay, 28 Haziran günü İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi otoparkında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre N.C. (43) adlı taksi sürücüsü, aracına aldığı N.G.Ö.(33) adlı kadın ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi sonrasında taksinin yanına gelen koyu renkli bir başka araçtan inen G.Ç. (35), taksinin dışından silahla iki el ateş etmişti. Silahtan çıkan kurşunlar, taksinin camını parçalayarak taksi sürücüsünü ayağından yaralanmıştı.

Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verirken, taksici ile tartışan kadının da bindiği koyu renkli araç hızla olay yerinden uzaklaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaşanan olayın ardı harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şahıslar bulmak için çalışma başlatmış, yapılan incelemeler sonucunda İki şahısta Maltepe’de saklandıkları evde kıskıvrak yakalanmıştı.

Kocaeli Emniyetine getirilen şüpheli N.G.Ö.’nün taksici N.C. ile arasında 40 bin liralık alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerden G.Ç.’nin 11 yıldır cezaevinde yattığı ve izinle dışarıda olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularında suçlamaları birbirine attı. İfadelerinin şüpheliler Kocaeli Adliye’sine sevk edilen şahısların, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmalarına karar verildi.
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