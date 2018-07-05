KOCAELİ:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:12

Aleyna Tilki Kocaeli’yi sallayacak

Kocaeli’de ilk kez konser verecek olan Aleyna Tilki, 6 Temmuz’da 41 Burda Sahnesi’nde şarkılarını Kocaeliler için seslendirecek.Yetenek Sizsiniz Yarışması’nda gösterdiği üstün performans ve ardından çıkardığı singlelar ile gündemdeki...

Aleyna Tilki Kocaeli'yi sallayacak
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Kocaeli’de ilk kez konser verecek olan Aleyna Tilki, 6 Temmuz’da 41 Burda Sahnesi’nde şarkılarını Kocaeliler için seslendirecek.

Yetenek Sizsiniz Yarışması’nda gösterdiği üstün performans ve ardından çıkardığı singlelar ile gündemdeki yerini koruyan genç yetenek, dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek. Yıldız Tilbe’ye ait ’Yalnız Çiçek’ şarkısını yorumlamasının ardından müzikseverler tarafından bir kez daha büyük ilgi gören Aleyna Tilki, 6 Temmuz Cuma günü saat 16.30’da 41 Burda AVM Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak. Konser ücretsiz olacak.

Gişe rekorları kıran filmler açık hava sinemasında

Öte yandan, bu yıl ikincisi düzenlenecek olan 41 Burda Açık Hava Sinema Günleri, 6 Temmuz Cuma akşamı yönetmenliğini Zeki Ökten’in üstlendiği, başrollerini Kemal Sunal ve Sevda Ferdağ’ın paylaştığı efsane Türk filmi Kapıcılar Kralı ile başlıyor. Bu yıl yine sinemaseverler için gişe rekorları kıran yerli ve yabancı filmlerden oluşan bir programı hazırlayan 41 Burda AVM, bu kez programına nostaljik Türk filmlerini de ekledi. Temmuz ayının son filmi olarak Selvi Boylum Al Yazmalım filmi sinemaseverler ile buluşacak. Tüm filmlerin ücretsiz olarak gösterime gireceği sinema programı, 6 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar devam edecek. Kocaelililer, 2 ay boyunca Cuma ve Cumartesi akşamları saat 21.00’de açık havada film izlemenin tadını çıkaracaklar.
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