KOCAELİ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 12:41

Alikahya mezarlıklarına beton yol

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Alikahya’daki mezarlıkta beton yol çalışması yapıldı.Vatandaşlardan gelen talebi üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Körüktepe Mezarlığının...

Alikahya mezarlıklarına beton yol
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KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi tarafından Alikahya’daki mezarlıkta beton yol çalışması yapıldı.

Vatandaşlardan gelen talebi üzerine harekete geçen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Körüktepe Mezarlığının içine bağlantı yolları için çalışma başlattı. Çalışma ile çevre duvarlar boyunca ve mezarlar arasındaki bağlantıyı sağlayan baskı beton yol çalışması tamamlandı. Çalışma kapsamında mezarlık bölgesinde elektrik hattı yapımı da başlatılacak. Bölge sakinleri de çalışma için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
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