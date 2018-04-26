Almetyevsk ile kardeş şehir protokolü imzalandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk Belediye Başkanı A. R. Hayrulin ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk Belediye Başkanı A. R. Hayrulin’i makamında ağırladı. Buluşmada Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yeşildal, Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Bayram Çolakoğlu hazır bulundu. Ziyarette Türk Cumhuriyetleri ile bağların daha da ilerleyeceğini belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Türki Cumhuriyetleri ile olan bağlarımızı daha da ilerletecek bu protokolle, karşılıklı işbirliği içinde hizmetler üreteceğiz. Bizler, tarihsel bağlarımızı günümüzde de sürdürmek adına bu birliktelikleri sürdürmeye gayret ediyoruz. Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk şehri ile imzalayacağımız bu protokol ile bu birliktelik daha da sağlam hale gelecektir” dedi.

Kocaeli’nin yeşil bir kent olduğuna dikkat çeken Tataristan Cumhuriyeti Almetyevsk Belediye Başkanı A. R. Hayrulin ise, "Şehrimiz sanayinin olduğu bir kent. Fakat Kocaeli’de bir o kadar gelişmiş yapılar, yemyeşil bir doğa mevcut. Sizlerin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Bu yönde Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kardeş şehir protokolü imzaları atıldı. Protokol çerçevesinde ekonomik, sosyal ve ulaşım alanları ile ilgili işbirliğini geliştirmek üzere bir yol haritası çizilerek tecrübe paylaşımı, uzman değişimi programları ve çeşitli projeler gerçekleştirilecek. Proje ve iş birliği süreçlerinde, kamu kurumları, yerel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları, eğitim kurumları, uluslararası örgütler ve benzeri kuruluşlar ile bir arada çalışarak hizmetler üretilecek.