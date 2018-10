Alo Evlat ekibinden Safiye anneye ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ödüllü projeleri arasında yer alan Alo Evlat projesi, Cuma ziyaretlerine başladı. Alo Evlat ekibi ilk ziyaretini 85 yaşındaki Safiye Önem’e yaptı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ödüllü projesi Alo Evlat, Kartepeli büyüklerin yüzünü güldürüyor. Başkan Üzülmez’in yakından takip ettiği, her fırsatta bir araya geldiği Kartepeli büyüklere 7/24 hizmet veren Alo Evlat ekibinin özverili hizmeti herkesin takdirini kazanıyor. Alo Evlat ekibi tarafından başlatılan Cuma ziyaretleri projesinde ilk ziyaret 85 yaşında yalnız yaşayan Safiye Önem anneye oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürü İbrahim Bahri Özyılmaz ve Alo Evlat ekibi, kış ayının vaz geçilmez yiyeceklerinden olan kestane alarak Eşme yolunda ikamet eden Safiye Önem anneyi ziyaret ettiler. Alo Evlat ekibini karşısında gören Safiye annenin mutluluğu gözlerine yansıdı. Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi, tarafından sobada kavrulan kestaneler ve çay ikramı ile yapılan sıcak sohbet gönülleri ısıttı. Alo Evlat Birimi kurulduğundan bu yana Safiye Önem anneye 7/24 hizmet veriyor. Tek başına hayatın idame ettiren Safiye Önem’e sıcak yemek, ev temizliği hizmetinin yanı sıra evinin tadilatı da Alo Evlat ekibi tarafından yapıldı. Alo Evlat tarafından düzenlenen bütün etkinliklere katılan Safiye Önem, kendisine gösterilen ilgiden dolayı her fırsatta teşekkürlerini duasını dile getiriyor. Her daim Umre hayali kuran Safiye Önem annenin bu isteğini Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yerine getirmişti. Başkan Üzülmez ile birlikte Umre’ye giden Safiye annenin hayali yerine getirilmişti.