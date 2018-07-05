Artvinliler Darıca’da coştu

Darıca Belediyesi’nin katkıları düzenlenen Artvin Dernek Gecesi’nde vatandaşlar doyasıya eğlendi.Darıca Belediyesi’nin katkıları ile bu yıl 10. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Artvinliler Gecesi ile devam ederken, Karadeniz...

Darıca Belediyesi’nin katkıları düzenlenen Artvin Dernek Gecesi’nde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Darıca Belediyesi’nin katkıları ile bu yıl 10. düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Artvinliler Gecesi ile devam ederken, Karadeniz müziğinin genç sesi Ekin Uzunlar konseri ile sahili dolduran binlerce kişi gönüllerince eğlendi. Programa katılan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ve beraberindekiler, Artvinliler Dernek Gecesi öncesi dernek stantlarını dolaşarak yöresel ürünlerini satan derneklere hayırlı işler dileyip günün anısına hatıra fotoğrafı çektirirken, sahilin hemen her noktasında vatandaşlar horon çekerek gecenin tadını çıkardı.

Programda kısa bir selamlama konuşması yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, programa katılan herkese iyi eğlenceler dileyerek, “Her akşam farklı bir şehrimizi ve kültürlerini tanıdığımız 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında bu akşam Karadeniz’in güzel şehri Artvin’deyiz ve Artvinli hemşerilerimizle birlikteyiz. Üstünden nice hayatlar geçmiş geçmişten geleceğe uzanan köprüleri, şelaleleriyle, doğanın nakış nakış işlediği derin vadileriyle, Cehennem Deresi Kanyonuyla, sarp dağlar arasında kendine yol bulan Çoruh Nehriyle cennet vatan Artvin. Darıca ailesi olarak her akşam farklı bir coğrafyada farklı bir kültürümüzü yaşıyoruz. Programlarda emeği geçen dernek başkan ve yönetimlerimize teşekkür ediyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

Programda sahne alan Aytekin Yılmaz ve ekibinin yanı sıra, Artvin Yöresi folklör ekipleri programa renk katarken, Karadeniz müziğinin genç ve sevilen seslerinden Ekin Uzunlar muhteşem sesi ve sahne performansıyla sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Vatandaşlar sahilin değişik noktalarında halaylar ve horonlarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.