“Asalet Kumkuması” izleyenleri kahkahaya boğdu

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Şehir Tiyatrolarının açık hava tiyatro etkinliği kapsamında “Asalet Kumkuması” oyunu İzmit Sekapark ve Derince Harikalar Sahilinde sahnelendi.

Kocaeli Şehir Tiyatroları, “Asalet Kumkuması” isimli oyun ile ilçe meydanlarında seyirciyle buluşuyor. Kocaeli seyircisine açık havada tiyatro izleme keyfini yaşatan oyun, Pervin Atamert tarafından Moliere’in “Kibarlık Budalası” isimli oyunundan uyarlandı. Ali Düşenkalkar’ın yönettiği “Asalet Kumkuması”, İzmit Sekapark ve Derince Harikalar Sahilinde sahnelendi. Oyun seyircilerden büyük ilgi gördü. Sekapark’taki oyun sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan, yönetmen Ali Düşenkalkar’a çiçek takdim etti. Asalet Kumkuması oyunu, TIR tiyatrosu ile Kocaeli’nin diğer ilçelerinde de sahnelenecek.

Kocaeli Şehir Tiyatrolarının TIR tiyatrosu programı kapsamında gerçekleştirilen açık havada tiyatro etkinliği 29 Haziran Cuma günü ilk olarak Kandıra Cebeci sahilinde başlamıştı. Bu hafta sonunda ise Sekapark ve Derince Harikalar sahilinde sahnelenen Asalet Kumkuması oyunu, akşam gezmesine çıkan vatandaşlara keyif anlar yaşattı. Hem Sekapark Uçurtma tepesi hem de Harikalar Sahilinde sahne alan oyununa her yaş grubundan seyirci büyük ilgi gösterdi. Oyunu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkan Vekili Zekeriya Özak da takip etti.

“Asalet Kumkuması”, 2 Temmuz Pazartesi Gebze Cumhuriyet Meydanı ve 3 Temmuz Salı günü Gölcük Değirmendere Çınarlık Meydanında sahnelenecek. Oyunlar belirtilen günlerde saat 21.00’de başlayacak. Açık havada tiyatro etkinliği kapsamında düzenlenen oyunlara tüm halkımız davetli. Açık havada tiyatro etkinlikleri ücretsiz olacak. Asalet Kumkuması oyunu, Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın 2018-2019 sezonu açılış oyunu olarak da ekim ayının ilk haftasından itibaren SDKM Büyük Sahne’de seyirciyle buluşacak.