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26 Nisan 2018 Perşembe 15:58

Asırlık Işıklı Camii yeniden hayat buldu

İzmit Belediyesi, Bağlıca Köyü’nde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan asırlık camiyi restore ederek yeniden hizmete sunuyor.İzmit merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıca Ortaköy mevkiinde bulunan ve 1800’lü yıllarda yapıldığı...

Asırlık Işıklı Camii yeniden hayat buldu
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İzmit Belediyesi, Bağlıca Köyü’nde bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan asırlık camiyi restore ederek yeniden hizmete sunuyor.

İzmit merkeze yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıca Ortaköy mevkiinde bulunan ve 1800’lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen Işıklı Camii uzun süredir kullanılmıyordu. Zamanınla aşınan ve eskiyen cami İzmit Belediyesi tarafından 350 bin liralık bir harcama ile restore edildi. İlk haline uygun olarak restore edilen Işıklı Camii yakın zamanda kullanıma açılacak. Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın girişimi ile yenilenen cami bölge halkını da memnun etti. Atalarından kalan mirası yeniden hayat bulmasına sağladığı için Başkan Doğan’a teşekkür eden vatandaşlar, “Atalarımızdan kalan bir değerin yok olmaktan kurtarılması bizleri fazlasıyla memnun etti. Belediye Başkanımıza duyarlılığından dolayı ne kadar teşekkür etsek azdır” dediler.

Özellikle Osmanlı döneminde çevre köylerin Cuma namazı için toplandıkları Işıklı Camii’nde Kadir Gecesi ve diğer mübarek gecelerde ışık süzüldüğü rivayet edildiği için bu isim verildiği kaydedildi. Çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla birlikte Işıklı Camii ibadete açılacak. Belediye Yetkilileri, köy mezarlığının da yer aldığı yaklaşık 33 dönümlük arazi içindeki Işıklı Camiyle birlikte şadırvanında yeniden yapıldığını söylediler.
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