Avrupa Yerel Demokrasi Haftası İzmit’te kutlanacak

Her yıl 15-21 Ekim tarihleri arasında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası İzmit’te de kutlanacak.Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin yerel yönetimlerinin katılımlarıyla 15-21 Ekim tarihleri arasında çeşitli...

Her yıl 15-21 Ekim tarihleri arasında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası İzmit’te de kutlanacak.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin yerel yönetimlerinin katılımlarıyla 15-21 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.47 Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak düzenlenecek bu etkinliklerin bir parçası da 12 yıldızlı şehir ünvanlı İzmit Belediyesi olacak. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle demokrasinin önemine vurgu yapılacak.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftasının 2018 temasının gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı, istişare ve bağlılık olduğu kaydedildi.