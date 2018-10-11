KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:34

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası İzmit’te kutlanacak

Her yıl 15-21 Ekim tarihleri arasında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası İzmit’te de kutlanacak.Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin yerel yönetimlerinin katılımlarıyla 15-21 Ekim tarihleri arasında çeşitli...

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası İzmit'te kutlanacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Her yıl 15-21 Ekim tarihleri arasında kutlanan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası İzmit’te de kutlanacak.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin yerel yönetimlerinin katılımlarıyla 15-21 Ekim tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.47 Avrupa ülkesinde eş zamanlı olarak düzenlenecek bu etkinliklerin bir parçası da 12 yıldızlı şehir ünvanlı İzmit Belediyesi olacak. Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle demokrasinin önemine vurgu yapılacak.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftasının 2018 temasının gelişen bir yerel demokrasi için vatandaş katılımı, istişare ve bağlılık olduğu kaydedildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku