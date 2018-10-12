Bağçeşme’ye İtfaiye Müfreze Binası geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bağçeşme’de İtfaiye Müfreze Binası inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, itfaiyenin olaylara daha kolay müdahale etmeleri için kentte yeni müfreze binaları inşa ediyor. Bu binalardan biri de Bağçeşme’de yapılıyor. Kaza, yangın ve doğal afetler denince ilk akla gelen itfaiyeciler için tam donanımlı yapılacak binalar, hızlı çıkışlara göre düzenlenecek. Müfreze binası bölgedeki olaylara ilk müdahalede önemli bir rol alacak. Bodrum, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan Bağçeşme Müfreze binasının yapım çalışmaları sürüyor. Bodrum kat temel çalışması gerçekleştirilen yapıda temel ve perde yalıtıma işlerine devam ediliyor. Toplam 788.4 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapının 150.8 metrekarelik bodrum katında şadırvan, mescit, mekanik ve elektrik tesisat odaları, çamaşır odası ve su deposu bulunacak.Zemin katta ise amir odası, haberleşme ve şoför odaları ile mutfak bulunacak. Bu katta dinlenme salonu, yemekhane, 210 metrekarelik 4 araç kapasiteli kapalı garaj da yer alacak. 219,50 metrekare ölçüsündeki birinci katta da 12 kişilik 3 adet yatakhane, spor salonu, eğitim salonu ve tuvaletler oluşturulacak. Bina girişinde güvenlik binası bulunacak. Yapının dış cephesinde traverten cephe kaplaması yapılacak. Bina çevresinde ise otopark oluşturulacak. Çevre düzenlemesinde asfalt kaplama kullanılacaktır.