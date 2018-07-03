KOCAELİ:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:06

Balıkçılar yeni yerinde hizmet verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahilde balıkçılar için modern bir balık satış yeri hazırlıyor.Balık sezonuna iki aylık bir süre kala, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha rahat şekilde alışveriş yapabilmeleri için sahil...

Balıkçılar yeni yerinde hizmet verecek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahilde balıkçılar için modern bir balık satış yeri hazırlıyor.

Balık sezonuna iki aylık bir süre kala, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha rahat şekilde alışveriş yapabilmeleri için sahil bölgesinde yeni balık satış yeri yapıyor. Otopark sıkıntısı olmayan, geniş mekanıyla yeni satış yeri vatandaşların sezon boyunca uğrak mekanı olacak. Yapım çalışmaları süren satış yerinin yeni sezona kadar tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Yeni balık satış yeri inşası bittiğinde Halkevi’nde faaliyet gösteren balıkçılar buraya taşınacak. Çalışmaları süren projede satış yerlerinin panel duvar imalatları yapılıyor. Yapının çatı kaplama işleri gerçekleştirilirken cephe kaplama uygulamaları da devam ediyor. Yapıda mekanik tesisat imalatları sürüyor. Sahil Otoparkı balıkçı lokantalarının karşısında inşa edilen yeni satış yeri geniş ve ferah yapısıyla hizmet verecek. Bin metrekare alan üzerinde kurulan olan balık satış yeri Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa ediliyor. Satış yerinin sahil otoparkının hemen yanında olması otopark sorununu da ortadan kaldıracak. Aracını otoparka bırak vatandaşlar kısa bir yürümenin ardından satış yerine ulaşarak alışverişlerini yapacak. Mimar Sinan Yaya Köprüsü’nün sahil kısmından inen vatandaşlar yaklaşık 50 metre mesafedeki balık satış yerine kolayca ulaşabilecek.

Zemin ve asma kat şeklinde planlanan yapının taban inşaat alanı 734 metrekare, toplam inşaat alanı da 825 metrekare olacak. Yapının içinde 7 adet balık satış bölümü yer alıyor. Her bir satış bölümü 70 metrekare alana sahip.
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