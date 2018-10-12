KOCAELİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 11:00

Bangladeşli Jahidul’un kızı Kocaeli’nde doğdu

Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim hayatını sürdüren Bangladeşli misafir öğrenci Jahidul İslam’ın kızı Zeynep, dünyaya gözünü Kocaeli’nde açtı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı üniversite...

Bangladeşli Jahidul'un kızı Kocaeli'nde doğdu
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Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim hayatını sürdüren Bangladeşli misafir öğrenci Jahidul İslam’ın kızı Zeynep, dünyaya gözünü Kocaeli’nde açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi’ne bağlı üniversite eğitimi gören misafir öğrencilere hizmet veren Uluslararası Öğrenciler Birimi, Kocaeli Üniversitesi’nde Gazetecilik üzerine doktora yapan Bangladeşli Jahidul İslam’ı yeni doğan kız çocuğu için hastanede ziyaret ederek, tebrik etti.

İkinci kez baba olma heyecanını yaşayan Jahidul İslam, “Her zaman yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ve tüm desteklerinden dolayı Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık 3 yıldır Türkiye’deyim. Burası benim ikinci vatanım. Kocaeli’nde misafir öğrenciler için yapılan çalışmalar tüm dünyaya örnek oluyor. Burada kız çocuğumun doğumunda bize maddi ve manevi yardımcı olan Büyükşehir Belediyesi mutluluğumuza ortak oldu. Sadece iyi günümüzde yanımızda olmayan Büyükşehir Belediyesi cenazelerimizde bile bizleri yalnız bırakmıyor. Ben Kocaeli Üniversitesi’nde Gazetecilik Bölümü üzerine doktora yapıyorum. Okulum dolayısıyla eşim ve çocuğum ile hayatımı Kocaeli’nde sürdürüyorum. Beni Türkiye’ye bağlayan en büyük nedenlerden bir tanesi şüphesiz Recep Tayyip Erdoğan Dünya liderimiz Erdoğan ile ilgili haberleri Bengalce diline çevirip, Bangladeş’te ulusal televizyonlara ve gazetelere gönderiyorum" dedi.
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