Başiskele 11 ayın sultanı Ramazan için hazırlanıyor

Başiskele Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı için ilçede bulunan kutsal mekanlarda temizlik çalışmalarına başladı.

Ramazan coşkusunun hissedilmeye başlandığı bu günlerde Başiskele Belediyesi, mübarek Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan camilerde temizlik çalışması yapıyor. İbadethanelerin rutin temizlik çalışmaları dışında yapılan çalışmalarda camilerin, halı, pencere ve avizeleri ile birlikte vatandaşların kullandığı tüm alanlar temizleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 40 caminin temizliği bitiren 5 kişilik temizlik ekibi, Teravih Namazının başlayacağı ilk güne kadar kalan 30 caminin genel temizliğini tamamlamış olacak.

Kutsal mekanların temizliği konusunda hassasiyetle çalıştıklarını belirten Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz temizlik çalışmalarının Teravih namazının kılınacağı ilk güne kadar tamamlanacağını dile getirdi.