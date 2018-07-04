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04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:33

Başiskele’de 15 Temmuz destanı gelecek nesillere aktarılıyor

Başiskele Belediyesi tarafından yapılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nı her ay yaklaşık 500 kişi ziyaret ediyor.15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında hainlere karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Meydanlara...

Başiskele'de 15 Temmuz destanı gelecek nesillere aktarılıyor
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Başiskele Belediyesi tarafından yapılan 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nı her ay yaklaşık 500 kişi ziyaret ediyor.

15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında hainlere karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Meydanlara inin” çağrısı üzerine ellerindeki Türk bayrakları ile darbecilere karşı dik duruş sergileyen kahraman vatandaşlarımn ve şehadet mertebesine ulaşan 15 Temmuz şehitlerinin hatıraları, Başiskele’de gelecek nesillere aktarılıyor. Başiskele Belediyesi tarafından yaptırılan ve açılışı Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımı ile 2017 yılında açılışı gerçekleşen 15 Temmuz Milli İrade Parkı’nı aylık ortalama 500 kişi ziyaret ediyor.

Parkta 15 Temmuz Şehitleri anıtlarının yanı sıra, Türkiye’deki darbeler tarihinin yer aldığı sergi salonu, bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi binası, trafiğe kapatılan İstanbul Boğaz Köprüsü’nde yaşananlar ile o gece kullandığı kamyon ile objektiflere takılan Şerife Boz’un temsili figürleri de yer alıyor. Başiskele Belediyesi 15 Temmuz Milli İrade Parkını açıldığı günden bu güne kadar yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
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