Başiskele’de alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor

KOCAELİ(İHA) –Başiskele’de artan bu nüfusla birlikte yeni yerleşim alanlarında olumsuzlukların yaşanmaması adına başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor.Başiskele Belediyesi özellikle yol genişletme çalışmaları...

KOCAELİ(İHA) –Başiskele’de artan bu nüfusla birlikte yeni yerleşim alanlarında olumsuzlukların yaşanmaması adına başlatılan alt ve üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor.

Başiskele Belediyesi özellikle yol genişletme çalışmaları kapsamında yol ve bina güvenlikleri için, oluşan şevler toprak kaymasına karşı perde duvar ve taş duvarlarla daha güvenli hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü yapılaşmanın artış gösterdiği Barbaros Mahallesi Gürpınar Sokak ve Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür Sokak’ta taş duvar çalışması gerçekleştiriyor.