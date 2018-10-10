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10 Ekim 2018 Çarşamba 13:49

Başiskele’de kaldırım bordürleri boyanıyor

Başiskele’de yapımı tamamlanan yolların kaldırım bordürleri Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından boyanıyor.Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Damlar Mahallesi’nde yakın zamanda alt yapı ve üst yapı çalışmaları...

Başiskele'de kaldırım bordürleri boyanıyor
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Başiskele’de yapımı tamamlanan yolların kaldırım bordürleri Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından boyanıyor.

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Damlar Mahallesi’nde yakın zamanda alt yapı ve üst yapı çalışmaları biten Hacı Reşit Caddesi, Palamut, Kocayemiş, Şenyurt ve Kavak Sokak’ta kaldırımların bordür taşları sarı ve beyaz renge boyuyor. Ayrıca ekipler, Mehmetağa Mahallesi Öztonga Sokak’ta da kaldırım bordür taşlarının boyamasını sürdürüyor.

Sarı ve beyaz renkte boyanan bordür ve kaldırım taşları araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık getiriyor.
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