Başiskele’de mahalle konakları halka hizmet ediyor

Başiskele Belediyesi tarafından vatandaşlar için hayata geçirilen Semt Konakaları eğitim öğretimden, muhtarlığa birçok birimi tek çatı altında birleştiriyor.Başiskele Belediyesi’nin mahallelere yapımını tamamladığı semt konaklarında...

Başiskele Belediyesi tarafından vatandaşlar için hayata geçirilen Semt Konakaları eğitim öğretimden, muhtarlığa birçok birimi tek çatı altında birleştiriyor.

Başiskele Belediyesi’nin mahallelere yapımını tamamladığı semt konaklarında örnek kaynaşmalar ve dayanışmalar yaşanıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın sosyal projelerinden biri olan Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezleri’nde vatandaşlar için hizmet birimleri yer alıyor. Eğitim odaları, kültürel etkinlikler, sağlık ocakları, muhtarlıklar gibi mahalle halkına hizmet veren birimlerde tek çatı altında toplanıyor.

Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezlerinde ücretsiz düzenlenen eğitim ve kurslarla, mahalle sakinleri birçok konuda bilgi ve beceri sahibi oluyor. Kur’an-ı Kerim okuma kursunun yanı sıra, geçmişte okuma yazma üzerine güzel hayaller kuran o dönemin gençleri, şimdinin anneleri ve büyük anneleri gidemedikleri okula olan özlemlerini semt konaklarında gidererek, okuma yazma öğreniyor. Ayrıca kadınlar kendi emekleri ile hazırladıkları ürünlerin satışını yaparak maddi açıdan ailelerine de destek sağlıyorlar.

Okulda işledikleri derslerin ardından semt konaklarına gelen öğrenciler derslerin tekrarını yapıyor, zorlandıkları soruları kurs öğretmenlerinin desteği ile çözüyor, satranç oynuyor ve kitap okuyorlar.

Mahallenin emeklileri içinde bir bölümün bulunduğu semt konaklarında, emekliler gazete okuyup, televizyon izleyebiliyor.