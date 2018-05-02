Başiskele’de yolar betonla kaplanıyor

Ulaşımın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için farklı çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, Cevher Dudayev Caddesi’nde beton yol çalışması yapıyor.Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra uzun ömürlü ve ağır taşıt...

Ulaşımın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için farklı çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, Cevher Dudayev Caddesi’nde beton yol çalışması yapıyor.

Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra uzun ömürlü ve ağır taşıt yüküne direnç gösteren beton yol yapım çalışmalarını da sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı cadde ve sokakları betonla kaplıyor. Bu kapsamdan bir süre önce yol genişletme, köprü genişletme ve dekoratif duvar çalışmalarının tamamlandığı Körfez Mahallesi, Cevher Dudayev Caddesi de betonla kaplanıyor. Bu yola bağlantısı olan Azaklar Sokağın da betonla kaplanmasının ardından yaya kaldırımı ve aydınlatma çalışmalarına geçilecek.