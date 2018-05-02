KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:43

Başiskele’de yolar betonla kaplanıyor

Ulaşımın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için farklı çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, Cevher Dudayev Caddesi’nde beton yol çalışması yapıyor.Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra uzun ömürlü ve ağır taşıt...

Başiskele'de yolar betonla kaplanıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ulaşımın sağlıklı ve uzun ömürlü olması için farklı çalışmalar gerçekleştiren Başiskele Belediyesi, Cevher Dudayev Caddesi’nde beton yol çalışması yapıyor.

Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra uzun ömürlü ve ağır taşıt yüküne direnç gösteren beton yol yapım çalışmalarını da sürdüren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bazı cadde ve sokakları betonla kaplıyor. Bu kapsamdan bir süre önce yol genişletme, köprü genişletme ve dekoratif duvar çalışmalarının tamamlandığı Körfez Mahallesi, Cevher Dudayev Caddesi de betonla kaplanıyor. Bu yola bağlantısı olan Azaklar Sokağın da betonla kaplanmasının ardından yaya kaldırımı ve aydınlatma çalışmalarına geçilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku