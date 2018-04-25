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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:32

Başkan Ayaz: “Gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz”

’Hoş Geldin Komşum’ projesi kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Siz komşularımızın talepleri doğrultusunda, durmaksızın değişmeye, gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.Başiskele...

Başkan Ayaz: 'Gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz”
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’Hoş Geldin Komşum’ projesi kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Siz komşularımızın talepleri doğrultusunda, durmaksızın değişmeye, gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, erken seçim kararının ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar kapsamında Başkan Ayaz, "Hoş Geldin Komşum" projesi kapsamında komşularıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hüseyin Ayaz, son olarak Mahmutpaşa Mahallesi’ndeki komşularına misafir oldu, onların istek ve taleplerini dinledi.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Hüseyin Ayaz, Başiskele’de çalmadık kapı bırakmayacaklarını ifade ederek, “Her vatandaşımızın derdiyle dertlenip, bunlara ortak çözümler bulmaya çalışıyoruz. Hanelerimizden sokaklarımıza, sokaklarımızdan caddelerimize, caddelerimizden mahallelerimize, mahallelerimizden ilçemize kadar her tür maddi ve manevi problemleri birlikte istişare ederek çözmeyi kendimize şiar edindik” dedi.

Mahmutpaşa Mahallesi’nin gün geçtikçe daha çok geliştiğini söyleyen Başkan Hüseyin Ayaz, “Siz komşularımızın talepleri doğrultusunda, durmaksızın değişmeye, gelişmeye ve ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Karşılıklı sohbet ortamında geçen toplantıdan memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, ziyaretlerinden ve yaptığı büyük hizmetlerden dolayı Başkan Hüseyin Ayaz’a teşekkür ettiler.
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