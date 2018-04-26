KOCAELİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 16:09

Başkan Ayaz: “Hedefimiz, milli ve manevi değerlerle yetişen nesil”

Başiskele ’de faaliyet gösteren okulları ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Eğitimde hedefimiz milli ve manevi değerlerle yetişen bir nesil” dedi.Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bulduğu her fırsatta ilçede...

Başkan Ayaz: 'Hedefimiz, milli ve manevi değerlerle yetişen nesil”
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Başiskele ’de faaliyet gösteren okulları ziyaret eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Eğitimde hedefimiz milli ve manevi değerlerle yetişen bir nesil” dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, bulduğu her fırsatta ilçede faaliyet gösteren okulları ziyaret ediyor. Bu kapsamda Başkan Ayaz son olarak Misak-ı Milli İlkokulu, Altınkent Kız İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Emre Ezer Ortaokulu’nu ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, okul idarecileri ile okul binalarını gezerek, bina içi ve çevresindeki eksikler konusunda bilgiler aldı.

Gelecek nesillerin milli ve manevi değerlerle yetiştirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Hüseyin Ayaz, ’’Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Belediye olarak, diğer kurumlarımızla birlikte uyumlu bir şekilde çalışarak ilçemizi yönetmeye ve kalkındırmaya gayret gösteriyoruz. Özellikle ilçemizde bilinçli, saygılı, ahlaklı ve güçlü bireylerin yetişmesi için eğitime büyük önem ve destek veriyoruz. Eğitimde hedefimiz milli ve manevi değerlerle yetişen bir nesil bırakmak olmalıdır’’ dedi.
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