KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 17:13

Başkan Ayaz: “Kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakâr çalışmalarınızla parlayacak”

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Projeler ile kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakar çalışmalarınızla parlayacak” dedi.Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin...

Başkan Ayaz: 'Kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakâr çalışmalarınızla parlayacak”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Projeler ile kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakar çalışmalarınızla parlayacak” dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası bahçesin gerçekleşen programda Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, personele yemek dağıttı.

Programda yaptığı konuşmasında Başiskele ’ye kazanılan 7 yıldızın temizlik personeli ile parladığını dile getiren Ayaz, “İlçemizin temiz, yaşanabilir bir kent olması bizim için çok önemlidir. Bu yüzden sahada ve zor şartlarda yoğun mesai harcayan personelimizin moral ve motivasyonunun yüksek olmasına özen gösteriyoruz. İlçemize kazandırdığımız projeler ile kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakar çalışmalarınızla parlayacak” dedi.

Program sonunda Başkan Ayaz, bazı personelleri gayretlerinden dolayı hediye takdim ederken, hizmet veren tüm personele teşekkür etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku