Başkan Ayaz: “Kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakâr çalışmalarınızla parlayacak”

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Projeler ile kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakar çalışmalarınızla parlayacak” dedi.Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin...

Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Projeler ile kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakar çalışmalarınızla parlayacak” dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası bahçesin gerçekleşen programda Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, personele yemek dağıttı.

Programda yaptığı konuşmasında Başiskele ’ye kazanılan 7 yıldızın temizlik personeli ile parladığını dile getiren Ayaz, “İlçemizin temiz, yaşanabilir bir kent olması bizim için çok önemlidir. Bu yüzden sahada ve zor şartlarda yoğun mesai harcayan personelimizin moral ve motivasyonunun yüksek olmasına özen gösteriyoruz. İlçemize kazandırdığımız projeler ile kazandığımız yıldızlar, sizin vefakar ve cefakar çalışmalarınızla parlayacak” dedi.

Program sonunda Başkan Ayaz, bazı personelleri gayretlerinden dolayı hediye takdim ederken, hizmet veren tüm personele teşekkür etti.