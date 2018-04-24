Başkan Ayaz: “Tek derdimiz var , o da güçlü Türkiye, güçlü Başiskele”

Mahalle muhtarları ile buluşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Tek derdimiz var , o da güçlü Türkiye, güçlü Başiskele” dedi.Başikele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, her ay gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı kapsamında...

Mahalle muhtarları ile buluşan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Tek derdimiz var , o da güçlü Türkiye, güçlü Başiskele” dedi.

Başikele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, her ay gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi. Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ve mahalle muhtarların katıldığı toplantıda, başkan yardımcıları ve birim müdürleri de bulundu. Başkan Ayaz, toplantıda muhtarlar ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde devam etmekte olan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yapılacak olan erken seçimi de değerlendiren Ayaz, “Tek derdimiz var , o da güçlü Türkiye, güçlü Başiskele. Başiskele’de gönlümüz bir, yüreğimiz bir, hedeflerimiz bir” dedi.

Toplantı, ilçede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinin yapılması ile devam etti.