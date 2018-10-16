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16 Ekim 2018 Salı 14:48

Başkan Ayaz’dan okullara tam destek

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın eğitime ve Başiskele’deki okullara desteği sürüyor.Geleceğin teminatı çocuklara ve eğitime büyük önem veren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, okullara bakım ve onarım çalışmaları...

Başkan Ayaz'dan okullara tam destek
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Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın eğitime ve Başiskele’deki okullara desteği sürüyor.

Geleceğin teminatı çocuklara ve eğitime büyük önem veren Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, okullara bakım ve onarım çalışmaları noktasında desteklerini sürdürüyor. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için gelen talepler doğrultusunda okulların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Başkan Ayaz, düzenli olarak yaptığı okul ziyaretlerinde okul müdürleri ve öğretmenlerle istişare toplantıları düzenleyerek Başiskele’de eğitim kalitesini artırmak için büyük çaba gösteriyor.

Başiskele Belediyesi aynı zamanda Park Bahçeler Müdürlüğü ortaklığında Başiskele’de eğitim-öğretim veren birçok devlet okulunun bahçe düzenlemesi, çocuk parkı temini veya bakımının sağlanması, kameriye desteği gibi yardımlar ile okul bahçelerinin daha estetik, rahat, güvenli ve eğlenceli olması katkı sağlıyor. Başiskele Belediyesi, ilçedeki okullara bilgisayar ve fen laboratuvarlarına araç-gereç ve ekipman desteği verirken, konferans ve çok amaçlı salonlar yapmayı sürdürüyor.

Başkan Hüseyin Ayaz’ın desteği ve talimatıyla Başiskele Belediyesi ekipleri son olarak, Yuvacık Aydınkent İlk ve Ortaokulu’na 120 kişilik konferans ve çok amaçlı salonu yaptı. Başkan Ayaz’ın açılışını gerçekleştirdiği konferans salonunun açılış kurdelesini kesti. Başkan Ayaz yaptığı konuşmada, “Bizim geleceğimiz, umudumuz olan çocuklarımızın başarısı bizler için büyük önem arz ediyor. Bu yüzden bizler çocuklarımızın en iyi ve kaliteli ortamlarda, hiçbir şeyden yoksun kalmayacak şekilde eğitim-öğretim hayatlarını sürdürmesi için tüm ekibimizle seferber olduk. Bu salondan birçok öğrencimizin istifade edeceğini düşünerek, bu salonun gelecek nesillere hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.
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