Başkan Baran, 4 yılını değerlendirdi

Görevdeki 4 yılını değerlendirdiği programda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, " 30 Mart 2014 seçimlerinde 150 Milyon TL’lik yatırım sözü verdik. Ama bu bize yetmedi. 4 yılda 400 Milyon TL’lik yatırımı birlikte yaptık....

Görevdeki 4 yılını değerlendirdiği programda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, " 30 Mart 2014 seçimlerinde 150 Milyon TL’lik yatırım sözü verdik. Ama bu bize yetmedi. 4 yılda 400 Milyon TL’lik yatırımı birlikte yaptık. Hayırlı olsun. Vaat edilen projelerin de yüzde 80’ini tamamladık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Tütünçiftlik Kültür Merkezinde düzenlediği basın toplantısı ile bugüne kadar yapılan yatırımları ve yeni projeleri değerlendi. Programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Konuşmalar öncesinde konuklara Başkan İsmail Baran’ın sözlerini yazdığı ’Kahraman Mehmedim’ isimli şarkı dinletildi.

Programda ilk olarak söz alan AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Ana muhalefet Partisi demek iktidara talip olan demektir. Sadece Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmak için gözü kararmış bir muhalefetle karşı karşıyayız. Daha adaylarını bile belirleyememişler. Bir gece sabaha karşı operasyon ile birlikte 15 tane milletvekilini kurban ettiler. Kameraların önüne dizdiler, hepsi şaşkın. CHP’nin seçmenlerinde oy almış, milletin vekil olsun diye oy verdiklerini tuttular, bir partiyi gruba sokabilmek adına pazarlık sonucunda verildi. 24 Haziran seçimlerinin kararının alınmasının bir işareti de budur" dedi.

Milletvekili Katırcıoğlu’nda sonra kürsüye çıkan Başkan Baran, " 30 Mart 2014 seçimlerinde 150 Milyon TL’lik yatırım sözü verdik. Ama bu bize yetmedi. 4 yılda 400 Milyon TL’lik yatırımı birlikte yaptık. Hayırlı olsun. Vaat edilen projelerin de yüzde 80’ini tamamladık. Özelikle eğitim alanına çok önem veriyoruz. Türkiye’de kendi bütçesi ile üniversite yapan bir belediye bulamazsınız. Şimdi biz 20 Milyon TL’lik eski belediye alanımızı üniversiteye tahsis ettik. Yetmedi üzerinde bir de 25 Milyon TL maliyetli bir de fakülte binası yapıyoruz. Yüzde 70’ini tamamladık. Geri kalan kısmını da 15 Ağustosa kadar tamamlayacağız, üniversiteye tahsis edeceğiz. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim yılında burada 2 bin 500 öğrencimiz eğitim alacak.Belediye binamızın yakınında bir otoparkımız var. Onun üstünü kapatarak, güneş enerji sistemi ile belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.