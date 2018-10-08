Başkan Baran; “Bizi bir arada tutan değerler erozyona uğramamalı”

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen konferansa katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bizi bir arada tutan değerlerin asla erozyona uğramaması gerektiğinin altını her zaman çizmemiz...

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen konferansa katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bizi bir arada tutan değerlerin asla erozyona uğramaması gerektiğinin altını her zaman çizmemiz gerekir” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen konferansa katıldı. Törende konuşan Başkan İsmail Baran, “Din görevlilerinin dini, manevi, ahlaki konularda toplumu aydınlatmak gibi önemli sorumlulukları vardır. Din görevlilerimizin konuları kaynağından çok iyi bir şekilde öğrenmesi, özümsemesi ve önce kendisinin örnek olacak mahiyette uygulaması sonra da çevresine tatbik ettirmesi gerekir" diye konuştu.

Toplumu birbirine bağlayan değerlerin kaybolmaması gerektiğine dikkat çeken Baran, “Teknolojideki hızlı gelişmelere rağmen dünyanın merkezinde insan olduğunu ve insani değerlerin hiçbir şekilde kaybedilmemesi gerektiğini sürekli vurgulanmalı. Bizi bir arada tutan değerlerin asla erozyona uğramaması gerektiğinin altını her zaman çizmemiz gerekir” dedi.

Başkan İsmail Baran’ın konuşması sonrasında İlçe Müftüsü Sabri Bağcı ve konuşmacılar kürsüye gelerek konuşma gerçekleştirdi.