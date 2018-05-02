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02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:34

Başkan Baran, “Bizler hizmet için varız”

Güney ve Kuzey Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bizler hizmet için varız” dedi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretlerini aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda hafta içi Güney...

Başkan Baran, 'Bizler hizmet için varız”
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Güney ve Kuzey Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bizler hizmet için varız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretlerini aralıksız devam ettiriyor. Bu kapsamda hafta içi Güney ve Kuzey Mahallerinde esnafı gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde Körfez’de hizmetlerin ‘ortak akıl’ ile şekillendirildiğini belirten Başkan Baran, “Bizler hizmet için varız. Bugün burada bulunma amacımız da sizlere nasıl daha iyi hizmet ederiz fikir alışverişinde bulunuyoruz” dedi.

Ardından Tuğrul Caddesi’ni de gezen ve esnafla sohbet eden Başkan Baran, hayırlı işler dileklerini iletti. Ziyaretleri sırasında Başkan Baran, özel olarak görüşmek isteyen vatandaşlarla da görüştü. Hizmette ayrım yapmadıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Tüm mahallelerimize eşit hizmet götürüyoruz. Bizim hizmet haritamızda Körfez bir bütün” diye konuştu.

Körfez’de alt yapı çalışması yapılan bölgelerde geçici olarak bazı sıkıntıların yaşandığını belirten Başkan İsmail Baran, “Alt yapı çalışmaları gerçekten zor bir süreç. Ama vatandaşlarımız da bu konuda duyarlı davranıyor. İSU ekipleri çalışmaları tamamladığı an bizim ekiplerimiz devreye giriyor. Vatandaşın ulaşımını kolaylaştıracak çözümler üretiyor” şeklinde konuştu.
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