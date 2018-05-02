Başkan Baran: “Camiler çocuklarla daha da güzel”

Mehmet Akif Ersoy Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Camii çocuklarla, onların cıvıltıları ile güzeldir. Camilerimizin birer ferdi olacakları için daha hassas daha sevgi dolu olmalıyız” dedi.Körfez...

Mehmet Akif Ersoy Camii’nde vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Camii çocuklarla, onların cıvıltıları ile güzeldir. Camilerimizin birer ferdi olacakları için daha hassas daha sevgi dolu olmalıyız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Camii’nde vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşlarla tek tek tokalaşan ve sohbet eden Başkan Baran, yapılan hizmetlerle ilgili gelen soruları cevapladı. Vatandaşlar ise Körfez Belediyesi’nin desteğiyle yapılan ve geçtiğimiz hafta açılışı gerçekleştirilen Kuran kursu için teşekkür ettiler.

Buluşmada konuşan Başkan Baran, Kuran kursu eğitiminin öneminden bahsederek, “Kuran kursu olmayan az sayıda camimiz kaldı. Müftülüğümüz bu konuda çalışma yürütüyor. Burada 4 - 6 yaş arası çocuklarımız küçük yaştan itibaren hem eğitim alıyorlar, hem de cami ile günün her saatinde beraber oluyorlar. Bu güzelliklerin tüm camilere yayılması gerek” dedi.

Çocuklara daha çok sevgi gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan İsmail Baran, “Bizlerde ebeveynler olarak çocuklarımızın ellerinden tutarak camiye getirmeye gayret etmeliyiz. Camimizin bahçesinde gördüğümüz çocuklara sevgimizi iletebilmeliyiz. Onların hareketlerini yaramazlık olarak değil, güler yüzle karşılamalıyız. Camii çocuklarla, onların cıvıltıları ile güzeldir. Camilerimizin birer ferdi olacakları için daha hassas daha sevgi dolu olmalıyız” diye konuştu.