Başkan Baran, “Gençlerimize milli ve manevi değerleri doğru şekilde öğretmeliyiz”

Mehmet Akif Ersoy Kur’an Kursu’nun ek hizmet binası açılışına katılan Başkan Baran, “Eğer biz gençlerimize milli ve manevi değerleri doğru şekilde öğretmeliyiz ki; FETÖ gibi hainlere fırsat vermemeliyiz” dedi.Körfez Belediye Başkanı...

Mehmet Akif Ersoy Kur’an Kursu’nun ek hizmet binası açılışına katılan Başkan Baran, “Eğer biz gençlerimize milli ve manevi değerleri doğru şekilde öğretmeliyiz ki; FETÖ gibi hainlere fırsat vermemeliyiz” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Kur’an Kursu’nda 4-6 yaş çocukların eğitim göreceği ek hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın eşi Bilge Baran, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt, öğrenciler ve veliler katıldı. Çocuklara doğru bilginin aktarıldığını belirten İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, “Artık vatandaşlarımız çocuklarını merdiven altı kurslara değil, denetlenebilir, şeffaf ve doğru bilgilerin aktarıldığı kurslara vermeyi tercih ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda gerçekten bilinçlendi. İlçe genelinde 37 sınıfımız var, 628 öğrencimiz var. Onlara ehil hocalığımız vasıtasıyla doğru İslami bilgi ve terbiyeyi öğretiyoruz” dedi.

Geçmişte İslam’ın engellendiğine vurgu yapan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da konuşmasında, “Geçmişte böyle Kur’an kursları için açılış töreni düzenlemek bir kenara gün gelmiş kuran okunmak yasak olmuş, gün gelmiş baskılar yapılmış, gün gelmiş camide iki öğrenci namaz kılıyor diye soruşturmalar açılmış. Şimdi bu hizmetler başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sayesinde oluyor. Hükümetimiz bizim önümüzü açmasa bu hizmetleri yapamazdık” diye konuştu.

Hainlere karşı gençlerin en iyi şekilde eğitim alması gerektiğini vurgulayan Baran, “İlçe müftümüzü tebrik ediyorum. Birçok camimizde 4-6 yaş sınıflarımız açıldı. Ama hala Kur’an kursu olmayan camilerimiz var. Bunları da hayata geçirmemiz lazım. Milli ve manevi değerleri öğretmezsek, FETÖ gibi hainler farklı bilgiler ile çocuklarımızı donatır. Yeni FETÖ’lerin çıkmaması için müftülüklerimizin daha gayretli olması lazım. Evlatlarımıza dinini doğrusunu öğreteceğiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından açılış töreni gerçekleştirildi ve protokol üyeleri eğitim gören miniklerle sohbet etti.