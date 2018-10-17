Başkan Baran; “Nerede hizmet lazımsa oradayız”

Mimar Sinan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez Belediyesi olarak nerede hizmet lazımsa oradayız” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Mimar Sinan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Öğle namazını Mehmet Akif Ersoy Camii’nde vatandaşlarla birlikte kılan Başkan Baran, namaz sonrasında cemaatle sohbet etti.

Nereye hizmet lazımsa orada olduklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Vizyon projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Hem şehir merkezinde hem de köylerimizde aynı kalitede hizmeti yapmaya devam ediyoruz. Hafta sonu hem kent merkezinde hem de köylerimizdeki çalışmaları inceledik. Bizde tatil yok, nerde hizmet lazımsa biz o gün, oradayız. Şehir merkezimizde asfalt bakım çalışmalarımız devam ediyor. Köylerimizde de asfaltsız yolumuz kalmadı çok şükür. Kış öncesinde parke ve kaldırımlarımızı bakıma aldık. Ayrıca mazgallarımızın temizliğini yaparak olası istenmeyen durumların da önüne geçiyoruz” dedi.