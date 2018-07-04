Başkan Baran, parklara güvenlik kamerası konulacağını açıkladı

Körfez Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Baran, ilk etapta ilçedeki 36 parka güvenlik kamerası yerleştirileceğini belirtti.

Körfez Belediyesi’nin Temmuz ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 7 gündem maddesi yer aldı. Gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde ilçedeki yatırımlarla ilgili meclis üyelerine bilgiler veren Başkan İsmail Baran, üniversite binasının Ağustos ayında üniversiteye teslim edileceğini belirtti.

Göreve geldiği 4 yıl 2 aylık dönemde belediye bünyesinde 100 araç kazandırdıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Göreve geldiğimizde hedefimiz kiralık araçlarının tamamını kaldırmak olduğunu söyledik. 100 tane aracı da bu kapsamda bünyemize kattık. Hastane projesinde son düzenlemeler yapılıyor. İlimtepe Kültür Merkezimiz de eylül ayında teslimatı yapılacak” dedi.

Başkan Baran, Hacı Osman Mahallesi’nden İlimtepe’ye çıkıştaki yolda genişletme çalışmasının tamamlandığını ve kısa süre içerisinde asfalt döküleceğini belirtti. Başkan Baran ayrıca ilk etapta ilçedeki 36 parka kamera koyulacağını belirtti. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyeleri dilek ve temenniler kısmında söz aldı, görüş bildirdi.