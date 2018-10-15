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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:46

Başkan Baran, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle gezilerinde vatandaşlarla bir araya gelerek istişare etmeyi sürdürüyor.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sadece hafta içi değil hafta sonu da mahalle gezilerini sürdürerek vatandaşlarla buluşuyor....

Başkan Baran, vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor
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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle gezilerinde vatandaşlarla bir araya gelerek istişare etmeyi sürdürüyor.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, sadece hafta içi değil hafta sonu da mahalle gezilerini sürdürerek vatandaşlarla buluşuyor. Bu kapsamda önce Yeni Yalı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan İsmail Baran, daha sonra da Hacı Osman Mahallesi’ne geçti. Başkan İsmail Baran, her fırsatta vatandaşla bir araya geldiklerini ve bu buluşmalara önem verdiklerini belirtti.

Şehrin yönetiminde ve karar alma aşamalarında toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye büyük özen gösterdiklerini kaydeden Başkan İsmail Baran, “İstişarenin önemi ve faydasının farkında olarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda da her daim hemşehrilerimizle iç içe olarak hem insanımızın her konudaki fikir ve taleplerini dinliyoruz hem de şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak proje ile görüşleri alıyoruz” dedi.

Başkan Baran, daha sonra Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde İSU tarafından yürütülen altyapı çalışmalarını da yerinde inceledi. Müteahhit kaynaklı sorun nedeniyle çalışmaların bir süre aksadığını belirten Başkan İsmail Baran, “Cadde ve sokaklarımızda ekipler tekrar çalışmaya başladı. Bizler de İSU ekipleri çalışmalarını tamamlar tamamlamaz üst yapı için gerekli adımı hızlı şekilde atacağız” dedi.

Başkan Baran daha sonra Körfez Kent Konut’ta hizmete giren bir iş yerinin açılışına katıldı.
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