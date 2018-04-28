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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:07

Başkan Baran vatandaşlarla buluştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretleri ile hem bölgedeki çalışmaları yerinde inceliyor hem de vatandaşların...

Başkan Baran vatandaşlarla buluştu
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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretleri ile hem bölgedeki çalışmaları yerinde inceliyor hem de vatandaşların ve esnaflarla bir araya geliyor. Başkan Baran son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ni ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt’ün de katıldığı ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Baran, “Sizlerin talebini bire bir sizlerden dinlemek önemli. Sizlerin görüş ve önerileri ile yapacağımız projeleri şekillendiriyoruz” dedi.

Esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbetinde konuşan Başkan Baran, “Bizlerin hizmet anlayışının merkezinde insan var. İnsana hizmet etmek bizlere ayrı bir enerji veriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana sizlerin içinde olduk. Bundan sonra da sizlerle birlikte olacağız. Sizlerin verdiği destek bizlere gerçekten güç veriyor. İnsanımızın hayatını kolaylaştıran yatırım ve projelerimize son sürat devam edeceğiz. Göreve gelirken verdiğimiz sözleri tutmanın gururu var. Sizlerin bize ilettiği taleplerle de sözlerimizin dışında 250 milyon liralık ek yatırım yaptık. Bu bizim değil, asıl sizlerin başarısıdır” diye konuştu.

Başkan Baran, daha sonra parkta çocuklarla da bir araya geldi.
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