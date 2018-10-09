KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

09 Ekim 2018 Salı 13:06

Başkan Baran’dan altyapı çalışması

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez İSU Müdürü Alper Ergin ile bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Baran, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek adına çalışma yürütüldüğünü belirtti.Bugüne kadar...

Başkan Baran'dan altyapı çalışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez İSU Müdürü Alper Ergin ile bir araya geldi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Baran, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek adına çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar Körfez’de yapılmayan alt yapı çalışmasının yapıldığını belirten Başkan İsmail Baran, “Süreç içerisinde bazı sıkıntılar yaşandı. İSU tarafından işin verildiği müteahhit firma ile ilgili sorun oldu. Vatandaşlarımız da bu süreçte mağduriyet yaşadı. Körfez Belediyesi olarak bizler bu sürecin içerisinde sadece vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek adına varız. Sorunlu bölgelere ekiplerimiz hemen müdahalede bulunuyor. Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallemizdeki sorunların bir an önce giderilmesi noktasında çalışıyoruz. İSU’nun yapacağı çalışma sonrasında vakit kaybetmeden asfalt serimini gerçekleştireceğiz” dedi. Vatandaşların sağduyulu davrandığını belirten Başkan Baran, “100 yıldır ilçemizde bu kadar yoğun bir alt yapı faaliyeti gerçekleştirilmedi. Bölge bölge İSU ekiplerimiz çalışmaları yapıyorlar. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur su hatları yenileniyor. İki mahallemizdeki müteahhit kaynaklı sorun oluşmuştu. Şimdi giderildi ve çalışmalar tüm hızıyla devam edecek ve bizler de sonrasındaki süreci hızlandıracağız” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku