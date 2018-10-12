KOCAELİ:
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12 Ekim 2018 Cuma 13:55

Başkan Baran’dan öğrencilere çorba ikramı

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eğitimin başladığı Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde eğitim gören öğrencilere sabah çorba ikramında bulundu.Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki çorba çeşmeleri ile her sabah Körfezlilere...

Başkan Baran'dan öğrencilere çorba ikramı
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Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eğitimin başladığı Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü’nde eğitim gören öğrencilere sabah çorba ikramında bulundu.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki çorba çeşmeleri ile her sabah Körfezlilere çorba ikramında bulunurken, eğitimin başladığı Körfez Kampüsü’ndeki öğrenciler de unutulmadı. Körfez Belediyesi, TÜGVA, AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı ile birlikte kampüste sabah çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Çorba dağıtımı sırasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Baran, onlarla birlikte çorba içti. Öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Baran, “Öğrenciler ve öğrenci okutanlar bu hizmetin ne kadar önemli olduğunu bilirler. Sabah öğrencilerimize sıcak bir çorba ikram etmek bizleri de mutlu etti” dedi.

Özellikle İstanbul ve diğer ilçelerden gelen öğrenciler ise Başkan Baran’a ikramdan dolayı teşekkür etti.
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