Başkan Doğan çalışmaları yerinde inceledi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Mahallesi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak’ta yürütülen çevre düzenlemelerini inceledi. Doğan’a Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile teknik ekip te eşlik etti. İncelemeler sırasında Yeğnidemir, Başkan Doğan’a bilgi verdi. Yeğnidemir “Yaklaşık 329 bin liraya mal olacak çalışmaları 2-3 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Çalışma ile Ali Dikmen Sokak’taki 29 binanın cephelerinde iyileştirme yapılacak, boya işleri, korkulukları yenilenecek, 750 metrekarelik de meydan düzenlemesi yapılarak bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak” dedi.

İzmit Belediyesi olarak şehrin dört bir yanında çalışmalar yapıldığını belirten Doğan, “Belediye olarak halkımızın yaşamını kolaylaştıracak, şehrimize değer katacak çalışmalar içindeyiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, nerede ne ihtiyaç varsa ona göre planlama yapıyoruz. Körfez Mahallesi’nde de böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu. Vatandaşların da görüşleri alınarak yapılan çalışma ile mahallemiz daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar yapmasında Gülbahçe Kadriye Köyü’nde parke, Kozluca’da da yol iyileştirme çalışması yapıldı. Gülbahçe Kadriye’deki çalışmada 2000 metrekare parke, 1000 metre de bordür kullanıldı. Yetkililer bölgede 2. etap parke çalışmasının da planlandığını belirtti.