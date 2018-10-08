KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 16:53

Başkan Doğan çalışmaları yerinde inceledi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Mahallesi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak’ta yürütülen çevre düzenlemelerini inceledi. Doğan’a Belediye...

Başkan Doğan çalışmaları yerinde inceledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Mahallesi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarını inceledi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Körfez Mahallesi Ali Dikmen Sokak’ta yürütülen çevre düzenlemelerini inceledi. Doğan’a Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile teknik ekip te eşlik etti. İncelemeler sırasında Yeğnidemir, Başkan Doğan’a bilgi verdi. Yeğnidemir “Yaklaşık 329 bin liraya mal olacak çalışmaları 2-3 ay içinde bitirmeyi planlıyoruz. Çalışma ile Ali Dikmen Sokak’taki 29 binanın cephelerinde iyileştirme yapılacak, boya işleri, korkulukları yenilenecek, 750 metrekarelik de meydan düzenlemesi yapılarak bölge yepyeni bir görünüme kavuşacak” dedi.

İzmit Belediyesi olarak şehrin dört bir yanında çalışmalar yapıldığını belirten Doğan, “Belediye olarak halkımızın yaşamını kolaylaştıracak, şehrimize değer katacak çalışmalar içindeyiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, nerede ne ihtiyaç varsa ona göre planlama yapıyoruz. Körfez Mahallesi’nde de böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu. Vatandaşların da görüşleri alınarak yapılan çalışma ile mahallemiz daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar yapmasında Gülbahçe Kadriye Köyü’nde parke, Kozluca’da da yol iyileştirme çalışması yapıldı. Gülbahçe Kadriye’deki çalışmada 2000 metrekare parke, 1000 metre de bordür kullanıldı. Yetkililer bölgede 2. etap parke çalışmasının da planlandığını belirtti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku