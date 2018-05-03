Başkan Doğan, “Kim bu memleket için bir çivi çakıyorsa, ona minnettarız”

İZMEK kursalarının yıl sonu sergisine katılan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bu memleket için kim bir çivi çakıyorsa, taş üstüne taş koyuyorsa biz ona minnettarız” dedi.İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki...

İZMEK kursalarının yıl sonu sergisine katılan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Bu memleket için kim bir çivi çakıyorsa, taş üstüne taş koyuyorsa biz ona minnettarız” dedi.

İzmit Belediyesi ile Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki İZMEK kurslarında yıl sonu sergi ve belge heyecanı yaşanıyor. Kuruçeşme ve Alikahya bölgelerinde İZMEK kurslarını bitiren yaklaşık 500 kişiye düzenlenen törenlerle belgeleri verildi. Kuruçeşme, Fatma Seher İlkokulu ve Yenimahalle’deki İZMEK kursiyerleri için Erol Olçok Kültür Merkezi’nde, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Karadenizliler, Durhasan, Çayırköy, Hacıoğlu, Çubuklu Osmaniye ve Gökçeören İZMEK kurslarındaki kursiyerler için de Alikahya Kültür Merkezi’nde yıl sonu sergi ve belge dağıtım törenleri düzenlendi. Kursiyerlerin büyük heyecan yaşadıkları törenlere İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Halk Eğitim Müdürü Salih Aydın, AK Parti İzmit Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kursiyerlerin belge dağıtım töreninde yaptığı konuşmasında 100 bin kursiyerin mezun olduğunu dile getire İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Göreve geldiğimizde bir elin parmaklarını geçmeyen kurs sayısını 52’ye çıkarttık. 9 yılda İZMEK’ten 100 bin kişi mezun oldu. İzmit Belediyesi birçok konuda Türkiye’ye örnek olmaktadır. Bu örnek çalışmalarımızdan biri de İZMEK kurslarımızdır. 9 yıldır Halk Eğitim Müdürlüğümüzle çok başarılı bir projeyi yürütüyoruz. İZMEK her yıl on binlerce mezun veren büyük bir halk üniversitesine dönüştü. Özellikle kadınlarımız bu kurslar sayesinde sadece meslek öğrenmiyor, aynı zamanda stres atarak daha mutlu bireyler olarak hayatlarına devam ediyorlar. Kadın mutlu olursa erkekte, çocukta, ailede, ülkede daha mutlu olur” dedi.

Ülke için hizmet eden herkese minnettar olduklarını belirten Başkan Doğan, “Bu memleket için kim bir çivi çakıyorsa, taş üstüne taş koyuyorsa biz ona minnettarız. Bu toprakların vatan olması, bugünlere gelmesi hiçte kolay olmadı. Bu uğurda çok mücadeleler verdik, çok kanlar akıttık. Bugün doğrular karşısında, dünyanın karşısında durabiliyorsak bu kolay olmadı. İzmit içinde benden önce çalışan tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyorum. Şehir merkezi, köy demeden tüm mahallerimiz için milletin parasını yine millet için kullanarak, kimseye kaptırmadan hizmetlerin en güzelini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Halka hizmete verdikleri öneme değinen Doğan, “Mahallerimize yaptığımız hizmetleri de muhtarlarımızla birlikte yürütüyoruz. Muhtarlarımızla el ele verip, sizi sizden daha çok düşünüyoruz. Meclis üyelerimiz bir taraftan, teşkilatlarımız bir taraftan mahallerimizin daha iyi olması için çalışıyoruz. Bugün köylerimiz çok daha güzel. Çeşmesinden, camisinden, evlere kadar parkesine, arıcılık kursundan, modern hayvan pazarına kadar destek vermeye çalışıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında hiçbir ayrım gözetmeksizin gece gündüz hizmet götürüyoruz. Halka hizmeti hakka hizmet olarak görüyoruz. Kadınlar için kurs merkezleri, spor salonları, emeklilerimiz için emekli evi, gençlerimiz için gençlik merkezleri, spor alanları, parklar yapıyoruz. Camilerimize, okullarımıza destek oluyor, çocuklarımıza bisiklet, basketbol topu dağıtıyoruz. Çok şükür dünden daha iyiyiz, yarın daha da iyi olacağız” şeklinde konuştu.

Herkesin belediye başkanı olduğuna dikkat çeken Doğan, “Herkesin belediye başkanıyım. Hizmetlerimizi yaparken hiçbir zaman hiçbir siyasi görüş ayrımı yapmadan, oydu, buydu, şuydu demedik. Hepimiz İzmitliyiz, Türkiyeliyiz. Ben, herkesin belediye başkanı olarak bu güzel hizmetleri sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyorum. Bu çalışmalardaki en büyük ilham kaynağımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Onun gençlere ve kadınlara verdiği önem bizi daha da motive ediyor” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Doğan, “Hepimiz biriz, Türk milleti yüzyıllardır bu topraklarda böyle güçlü var olabiliyorsa bunun tek sebebi birlik ve beraberliğimizdir. Şimdi bakıyorlar ki Türkiye çok hızlı gidiyor, IMF’ye borcu yok, okulları hastaneleri Avrupa standartlarında, belediyeleri örnek hizmetler yapıyor. Şaşırıyorlar ve bizi nasıl durdururuz diye düşünüyorlar. Ama bizi bölemezler parçalayamazlar. Çünkü biz Suriye, Irak değiliz. Bizi bölemeyeceklerini Çanakkale’de de Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Kurtuluş Savaşında da gösterdik, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat kalkanı operasyonunda, Afrin de de gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmaların ardından kursiyerlere belgeleri verilip sergiler gezildi.