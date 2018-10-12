Başkan Doğan sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları kınadı

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Yenişehir Mahallesi’ndeki Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Doğan, “Doktorlarımıza, hemşirelere, sağlık personellerimize yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

Sağlıkçılara yapılan saldırının herkesin sağlığına yapılmış bir saldırı olduğunu vurgulayan Başkan Doğan, “Sağlık personeline yapılan bu saldırlar halkımıza, inancımıza yakışan işler değil. Sağlıkçıya şiddet uygulayarak, moralsiz bırakarak, sağlık hizmeti sağlamasın bekleyemeyiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte toplumumuzun daha duyarlı olmasını bekliyor ve yaşanan bu tatsız olaylara hemen reaksiyon göstermelerini bekliyoruz. Hekimlik çok kutsal bir meslektir. İnsanların olmazsa olmazı konusunda hizmet etmek o kadar kolay bir iş değil. Gerçekten çok özveri isteyen bir iş. Doktorlarımız zaman zaman kendi biyolojik ve sosyal işlerini dahi unutup bu hizmet sunmaya çalışıyorlar. Bu anlamda tüm hekimlerimize, sağlıkçılarımıza müteşekkiriz. Bir hekimi, bir sağlıkçıyı hırpalamak, zarar vermek aslında kişinin kendine verdiği bir zarardır. Bu hizmet, bağırarak, çağırarak, kırarak, vurarak, öldürülerek yaptırılacak bir iş değil. Bu iş gönüllülüğü büyük bir iş. Son günlerde hekimlerimize ve sağlık personellerimize yapılan saldırılar bizi fazlasıyla üzüyor. Hekimlik yaptığım dönemlerde biz de bu gibi olaylarla karşılaşıyorduk. Bu gibi insanlar her dönemde ne yazık ki varlar. Sağlık personellerine yapılan saldırılara karşı sadece hükümetimizin ceza vermesi ve yaptırım uygulaması beklenmemelidir. Sadece, hükümetimizin hukukuyla, cezalarıyla ve kanunlarıyla bu durum çözüme kavuşturulmaz. Birde vicdani ve toplumsal kurallar vardır. Bir yerde bir doktora saldırı yapılırken oradaki diğer hastaların bu duruma tepki göstermesi ve gerekirse göğsünü siper etmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Başkan Doğan’ın ziyaretlerinden ve sağlıkçılara verdiği destekten dolayı teşekkür eden aile hekimi Dr. Gülsün Narin Kurban, bu desteği hissetmenin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.