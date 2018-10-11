Başkan Doğan “Vefa kavramı, Türk milletinin geleneğinde, göreneğinde, önemli bir değerdir”

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Vefa kavramı, Türk milletinin hem geleneğinde, göreneğinde, hem de inancında olan önemli bir değerdir” dedi.İzmit Belediye Başkanı...

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Vefa kavramı, Türk milletinin hem geleneğinde, göreneğinde, hem de inancında olan önemli bir değerdir” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret etti. Burada kalan vatandaşlarla yakından ilgilenen Doğan’a Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Dernek Başkanı Celal Filiz, teşekkür etti. Filiz, “İzmit Belediye Başkanı olarak sizlerin bizlerin gönlünde ayrı bir yeri var. Türkiye’nin en şanslı emeklileri bizim şehrimizde yaşıyor. Otel konforunda emekli evleri Türkiye’nin hiçbir yerinde yok. Her zaman bizlerin yanındasınız. İzmit’te emekli olmak ayrıcalık. Sizi daha iyi yerlerde, makamlarda görmek en büyük arzumuz” dedi.

Türk kültüründe ve dini inancında vefanın çok önemli bir kavram olduğuna dikkatçe çeken Başkan Doğan da ziyarette yaptığı konuşmada “Büyüklerimizi, emektarlarımızı, kıdemlilerimizi ziyarete geldik. Hem onların halini hatırını soralım hem de bizden bir istekleri var mı diye ziyarette bulunduk. Vefa kavramı, Türk milletinin hem geleneğinde, göreneğinde, hem de inancında olan önemli bir değerdir. Ülkeye, şehrine, insanlığa hizmet etmiş insanların daha sonraki hayatlarında da hatırlamak ve yaşamlarına destek verilmesi gerekmektedir. Onların hatırlanarak sık sık ziyaret edilmesi ve bir anlamda onlara vefa gösterilmesi boynumuzun borcudur. Kıdemlilerimize, büyüklerimize, ak saça, ak sakala her zaman hürmet ve saygı vardır. Geçmişte alın teri dökmüş, değerli emektarlarımıza her zaman minnettarız. Allah bundan sonraki hayatlarında da sağlık, sıhhat içeresinde aileleriyle güzel güzel bir ömür geçirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

Emeklilerin en güzel ikinci baharı yaşamalarını istediklerine değinen Doğan, “İzmit belediyesi olarak, emeklilerimizin ikinci baharlarını en güzel şekilde geçirmelerini istiyor ve bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerek emekli evlerimiz gerek onalar için yaptığımız sosyal faaliyetlerimizle onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Zaman zaman emeklilerimizle gençlerimizi buluşturarak yeni neslimize vefa duygusunu aşılamak ve pekiştirmek istiyoruz. Bunun için de genç vefa etkinlikleri düzenliyoruz. Her genç Allah nasip ederse yaşlanacak ve emekli olacak. Allah hepimize yaşlanmayı nasip etsin. Sizlerin varlığı, gölgesi bizler için, gençlerimiz için bir güç, bir enerjidir. Geçmişini tanımayanın geleceği olmaz. Biz her zaman sizin emrinizdeyiz” diye konuştu.