Başkan Doğan’dan geçmiş olsun ziyareti

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Körfez Sanayi Sitesinde çıkan yangından etkilenen iş yerlerini ziyaret etti.

Akşam saatlerinde çıkan ve büyümeden söndürülen yangından etkilenen Ergün Balata’nı sahibi Ayhan Darcan’a, Sinan Usta işletmesinin sahibi Sinan Çetin’e, Karakaş Oto Makas’ın sahibi Murat Karakaş’a geçmiş olsun ziyaretlerinde bulanan Başkan Doğan’a İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan da eşlik etti. Doğan, olayda herhangi bir can kaybının olmamasının teselli kaynağı olduğunu söyleyerek iş yeri sahiplerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.