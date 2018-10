Başkan Doğan’dan maç daveti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, sporseverleri İzmit Belediyespor-Gündoğdu Adanaspor basketbol maçına ve aynı gün oynanacak olan Kocaelispor-Bucaspor futbol karşılaşmasına davet etti.

Kadınlar Basketbol Süper Lig’deki temsilci İzmit Belediyespor, ligdeki ilk maçını 13 Ekim Cumartesi günü saat 16.00 da Atatürk Spor salonunda Gündoğdu Adanaspor ile oynayacak. Aynı gün saat 19.00 da ise Kocaelispor, Bucaspor ile sahaya çıkacak.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, sporseverleri her iki maça da davet ederek, “Önce saat 16.00 da Atatürk Spor Salonu’nda, Basketbol Süper Lig temsilcimiz İzmit Belediyespor’un ligdeki ilk maçında tribünlerdeki yerimizi alalım. Perilerimizin elde edeceği galibiyetin coşkusuyla hep birlikte Kocaelispor’umuzun maçına gidelim. Ben inanıyorum ki her iki takımımız da kendi sahamızdaki maçları kazanacaktır. Hem basketbolcularımız, hem de futbolcularımız elde edecekleri galibiyetlerle bizlere büyük sevinç yaşatacaklardır. Her iki takımıza da rakipleri karşısında başarılar diliyorum” dedi.