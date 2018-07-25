KOCAELİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 17:02

Başkan Karabacak, Dünya Şampiyonu Eray Şamdan’ı Kabul Etti

Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen 11. Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Sporcusu Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı makamında ziyaret ederek katkı...

Başkan Karabacak, Dünya Şampiyonu Eray Şamdan'ı Kabul Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen 11. Dünya Üniversiteler Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Sporcusu Eray Şamdan, Darıca Belediye Başkanı makamında ziyaret ederek katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Bekir Güven ile Kulüp Antrenörü Adnan Şamdan’ında bulunduğu ziyarette Milli Sporcu Eray Şamdan’ı tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Karabacak, “Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bünyesinde gerek karatede ve gerekse atletizmde ulusal ve uluslararası arenada önemli başarılar elde ettik. Bunun yanı sıra ilçemizde düzenlediğimiz Balkan Kros Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Yarışları, Türkiye Kros Şampiyonası ve Uluslararası Darıca Yarı Maratonu gibi uluslararası organizasyonlar, gençlere yönelik düzenlediğimiz DASYİS (Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor) ve Yaz ve Kış Spor Okulları ile spora her daim katkı sunduk, sunmaya devam ediyoruz. Spora yaptığımız yatırımlar devam edecek, Eray gibi al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandıran nice Dünya Şampiyonalarını yetiştireceğimizden şüphemiz yok. Eray kardeşimizle birlikte esas hedefimiz Tokyo Olimpiyatları” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku