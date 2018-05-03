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03 Mayıs 2018 Perşembe 15:02

Başkan Karabacak,geleceğin yöneticilerini ağırladı

Nenehatun İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “İnanıyorum ki aranızdan geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, mimar ve mühendisleri çıkacaktır” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Karabacak...

Başkan Karabacak,geleceğin yöneticilerini ağırladı
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Nenehatun İlkokulu öğrencilerini makamında ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “İnanıyorum ki aranızdan geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, mimar ve mühendisleri çıkacaktır” dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Karabacak kendisini ziyarete gelen Nenehatun İlkokulu öğrencilerini makamında ağırladı. Nazik ziyaretleri için öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Başkan Karabacak, “İnanıyorum ki aranızdan geleceğin yöneticileri, milletvekilleri, mimar ve mühendisleri çıkacaktır. Sizlerle Belediye Başkanlığı tecrübelerimizi paylaşıp, sizlere rehberlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gelecekte öncelikle kendi hayatlarınızı kurup, ailenize, çevrenize, ülkemize ve insanlığa faydalı birer birey olabilmek için çok çalışmanız gerekiyor. Kendinize topluma mal olmuş insanları örnek alarak, yetenekleriniz doğrultusunda bir yol çizmelisiniz. Yaklaşan yaz tatilinizi en iyi şekilde geçirip yeni yıla hazır bir halde başlamalısınız. Özellikle bilgi evlerimizde sizler için hazırlayacağımız yaz programlarını takip edin” dedi.

İlçede çocuklara yönelik yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmelerde de bulunan Başkan Karabacak, “Darıca’da özellikle çocuklarımızı daha iyi şartlarda yetiştirme adına birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Değişik noktalarda açtığımız bilgi evleri, yeni sporcuların keşfedilebilmesi adına Darıca Sporun Yıldızlarını Seçiyor Projesi, Yaz ve Kış Spor Okulları, yüzme havuzları, Darıca Eğitim Spor Kulübü gibi projelerle bölge çocuklarımıza hizmet ettik, etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.
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