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20 Temmuz 2018 Cuma 17:22

Başkan Karabacak’tan Kaçar’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Kocaeli Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan Erkan Kaçar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.Başkan Karabacak, ziyarette Erkan Kaçar’ın Darıca’ya önemli hizmetler sunacağına...

Başkan Karabacak'tan Kaçar'a Hayırlı Olsun Ziyareti
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Kocaeli Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan Erkan Kaçar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Başkan Karabacak, ziyarette Erkan Kaçar’ın Darıca’ya önemli hizmetler sunacağına olan inancını dile getirirken, yaklaşık 5 yıldır görev yaptığı Darıca’dan Van’a atanan Hasan Aydoğan’a da ilçeye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Başkan Karabacak, emniyet mensuplarının asayişin sağlanmasında ve vatandaşların huzur içinde yaşaması adına önemli çalışmalar sürdürdüğünü ifade ederken Darıca’nın bütün kurumlarıyla birlikte ortak hareket ederek ilçenin huzur içinde yaşaması için çalışacaklarını ifade etti.

İlçeye yeni atanan Kaçar ise nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür ederek, Darıca’da görev yapacağı süre boyunca ekibiyle birlikte vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına çalışacaklarını söyledi.
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